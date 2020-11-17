هل يتم خصخصة أندية دوري المحترفين موسم 2021/ 2022؟

المواطن - مروة نبيل

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مدى إمكانية خصخصة أندية دوري المحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

أندية دوري المحترفين غير جاهزة للبيع:

وكشف وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”، عن بدء خصخصة الأندية في الموسم القادم 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن الخصخصة ستبدأ لأندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وعن تعليق الأمير الوليد بن طلال بجاهزيته لشراء نادي الهلال، أشار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أن أندية دوري المحترفين غير جاهزية للبيع حتى الآن، ولن يتم طرحها خلال المرحلة الأولى.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن الفيصل، أن وزارة الرياضة ستسمح للأجانب في الاستثمار بالأندية السعودية، خلال الفترة المقبلة.

الفيصل يُشيد بدعم القيادة:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد بدأ لقاءه في البرنامج وهو مرتدٍ الكمامة، ووجه رسالة إلى جميع المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشاد وزير الرياضة خلال تصريحاته بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي، مؤكدًا تحقيق نجاحات بفضل العمل المؤسسي منذ 5 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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