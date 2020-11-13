هل يعود رونالدو إلى مانشستر يونايتد ؟

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو بالعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

يونايتد يسعى لاستعادة رونالدو

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي يوفنتوس سيعرض كريستيانو رونالدو للبيع خلال الفترة المقبلة، من أجل التخلص من راتبه المرتفع، والذي يصل إلى 31 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا رسميًا إلى خورخي مينديز، وكيل كريستيانو، لإعادة الدون إلى “أولد ترافورد”، مشيرة إلى أن العرض ضخم على المستوى المالي، ونجم يوفنتوس يدرس الأمر.

ولفتت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن كريستيان مارتن، صحافي في شبكة ESPN، إلى أنه “وفقًا لمصادر في مانشستر وبورتو، فإن يونايتد أغرى رونالدو للعودة إلى النادي الإنجليزي في الموسم المقبل”.

وشددت المصادر على أن النجم البرتغالي يدرس هذا العرض خلال الفترة الحالية، كما أن يوفنتوس مستعد للتفاوض على رحيل صاروخ ماديرا، إذا طلب اللاعب المغادرة رسميًا.

وأضافت: “كريستيانو لديه عقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، وكان يُنظر إليه كصفقة مهمة لنقل النادي إلى مستوى آخر، لكن التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا، جعلت راتبه عبئًا ثقيلًا على السيدة العجوز”.

عودة كريستيانو وفاء بالعهد

وتابعت صحيفة “ماركا”: “عودة رونالدو لمانشستر بمثابة الوفاء بعهد قديم عندما صرح في 2014 “أحب مانشستر. الجميع يعرف هذا، والمان يونايتد في قلبي وجماهيره رائعة بشكل لا يصدق، أود العودة هناك يومًا ما”.

وواصلت: “كريستيانو قضى 6 سنوات في أولد ترافورد بين عامي 2003 و2009، وحقق لقب البريميرليج 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، وأحرز 118 هدفًا في 292 مباراة، قبل الانتقال لريال مدريد مقابل 96 مليون يورو”.

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