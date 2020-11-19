وزارة الرياضة تكشف نتائج تقييم الحوكمة للربع الثاني لأندية الدرجة الأولى

المواطن - واس

كشفت وزارة الرياضة اليوم الخميس، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020/2021 لـ أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، حيث من خلالها تحصل على الدعم الإضافي وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية للعام الثاني.

وزارة الرياضة تكشف عن 11 ناديًا مؤهلًا للدعم

وكشفت النتائج أن 11 ناديًا من أصل 20 ناديًا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، وهي أندية (العدالة، الحزم، الفيحاء، الجبلين، النهضة، الجيل، الشعلة، هجر، الطائي، أحد، الدرعية) على التوالي، وذلك بعد حصولهم على نسبة تقييم لم تقل عن 1.5 نقطة من أصل 5 نقاط وهو الحد الأدنى لاستحقاق الدعم، فيما جاء ترتيب الأندية على النحو التالي: 1-العدالة: 3.25 نقاط.

2-الحزم: 3.12 نقاط.

3-الفيحاء: 2.87 نقطة.

4-الجبلين: 2.01 نقطة.

5-النهضة: 2.01 نقطة.

6-الجيل: 2.01 نقطة.

7-الشعلة: 1.94 نقطة.

8-هجر: 1.74 نقطة.

9-الطائي: 1.70 نقطة.

10-أحد: 1.51 نقطة.

11-الدرعية: 1.50 نقطة.

12-الساحل: 1.47 نقطة.

13-الكوكب: 1.32 نقطة.

14-نجران: 1.30 نقطة.

15-الثقبة: 1.25 نقطة.

16-الخليج: 1.24 نقطة.

17-جدة: 1.17 نقطة.

18-البكيرية: دون نقاط.

19-عرعر: دون نقاط.

20-النجوم: دون نقاط.

الأسس التي تم عليها دراسة وتقييم تقارير الأندية

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة التقارير الخاصة بالأندية من قبل الفريق المكلف في وزارة الرياضة، حيث جرى تقييم الحوكمة وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، الهيكلة والأشخاص، الإدارة الماليّة، الإدارة التشغيليّة، مسؤوليّة أصحاب المصالح، الالتزام والتحكّم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية، كما تم مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية، مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري الدرجة الأولى، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية.

يُذكر أن آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الثالث لأندية الدرجة الأولى، في 12 يناير 2021م، ستكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم الحصول على 2.5 نقطة من أصل 5 نقاط كحد أدنى، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم 19 يناير 2021م.

ويشار إلى أن فريق إستراتيجية دعم الأندية التابع لـ وزارة الرياضة، كان قد عقد ورش عمل لشرح جميع الآليات المرتبطة بالمعايير، بحضور جميع منسوبي ومسؤولي الأندية المعنية، واطلاعهم على جميع التفاصيل الخاصة بتقييم الحوكمة، وتطبيق المعايير المحددة.

شارك الخبر