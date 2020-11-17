وزير الرياضة: تدخل ولي العهد ساهم في استضافتنا لـ فورمولا 1

المواطن - مروة نبيل

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساهم في استضافة السعودية لسباق فورمولا 1، حيث تحتضن جدة إحدى الجولات.

استضافة السعودية لسباق فورمولا 1:

وتحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن استضافة السباق الشهير، قائلًا: “المخاطبات مع الجهات المسؤولة عن فورمولا 1 بدأت قبل عام ونصف، وتدخل ولي العهد كان له الفضل الأكبر في حسم هذا الأمر”.

وتابع وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”: “وهذا دليل على حرصه على تقديم الأفضل للوسط الرياضي وللمملكة، وأعدك أن تشاهد 70 ألف شخص حاضر لمتابعة الفعاليات”.

وعن الاستفادة التي تُحققها السعودية من استضافة البطولات العالمية، علق قائلًا: “1700 وظيفة وفرت للسعوديين في تنظيم فورمولا، و12 ألف سعودي اشتغلوا في موسم الدرعية، وولي العهد مطلع ومتابع بنفسه لأدق التفاصيل”.

السباق في السعودية للمرة الأولى:

وسبق أن أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن استضافة جدة لإحدى جولات السباق رسميًّا، مؤكدًا أن احتضان الأحداث العالمية إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويشهد الموسم المقبل من البطولة العالمية رقمًا قياسيًّا تمثل في إدراج 23 سباقًا، منها أول سباق فورمولا 1 في السعودية، حيث يُقام في جدة، يوم 28 من شهر نوفمبر 2021.

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