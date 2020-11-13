وزير الرياضة: رياضتنا تحولت بعد رؤية 2030 من هواية لـ صناعة

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على أن الرياضة في السعودية تحولت بعد رؤية 2030 من هواية إلى صناعة تُقام بشكل محترف، مضيفًا أن هذا يدل على اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي.

وزير الرياضة يثمن دعم القيادة للقطاع الرياضي

وتحدث عبدالعزيز الفيصل لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: ” بداية أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم الكبير للقطاع الرياضي”.

وأضاف الفيصل: ” اهتمام رؤية 2030 بالقطاعات الواعدة ومنها القطاع الرياضي حيث تم تعزيز الحركة الاقتصادية الرياضية، كما أن الرياضة تحولت بعد رؤية 2030 من هواية إلى صناعة محترفة وهذا يدل على اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي”.

السعودية أصبحت وجهة كبرى لاستقطاب الأحداث الرياضية

وتابع وزير الرياضة: “السعودية أصبحت وجهة لاستضافة مختلف الرياضات، ولم نشهد هذه الاستضافات في الماضي ونشهد حراكًا رياضيًا كبير في جميع الاتحادات الرياضية، وهذا انعكس على مستوى الرياضة محليًا.

وواصل الأمير عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “اليوم نشهد تطورًا ونموًا كبيرًا في الأندية الرياضية حيث زادت الرياضات المختلفة الموجودة في الأندية السعودية، والهدف المقبل لنا في الدوري السعودي هو زيادة نمو القيمة السوقية للدوري، ونركز حاليًا على الفئات السنية وإنجازات المنتخبات الوطنية، وما كنا نحلم به على صعيد رياضة السيارات، تحقق على أرض الواقع بسبب دعم سيدي ولي العهد، واليوم نستضيف أكبر 3 بطولات في العالم على مستوى رياضة السيارات”.

شارك الخبر