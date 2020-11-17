وزير الرياضة: سددنا 221 مليون ريال من ديون الأندية

المواطن - مروة نبيل

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن ديون الأندية خلال الفترة الماضية، موضحًا في الوقت ذاته دور لجنة الكفاءة المالية في حل هذه الأزمة.

وزير الرياضة يكشف ديون الأندية:

وتحدث وزير الرياضة عن استمرار ديون الأندية خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”، قائلًا: “هذا دور لجنة الكفاءة المالية حيث ستدرس ميزانيات الأندية بالكامل”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “وفي حال توقيع أي نادٍ مع لاعب أو فسخ عقده وترتب على ذلك تحميل النادي مبالغ أكثر من الإيرادات.. سيتحمل رئيس النادي تلك المبالغ”.

وتابع: “بعد تطبيق الحوكمة ظهرت قضايا دولية قديمة بعضها يعود إلى سنوات مضت بما فيها قضايا من 2014 حتى يونيو 2020، وكان مجموع مبالغها 650 مليون ريال.. وبعد المفاوضات والمراجعة أصبحت 346 مليونًا.. وقد تم سداد 221 مليونًا منها”.

الفيصل يُشيد بدعم القيادة ويكشف إستراتيجية الدعم:

وأشاد وزير الرياضة خلال تصريحاته بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي، مؤكدًا تحقيق نجاحات بفضل العمل المؤسسي منذ 5 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أوضح سبب التباين في الدعم الذي حصلت عليه أندية دوري كأي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حيث كشف عن المبالغ المصروفة خلال هذه الفترة ضمن إستراتيجية دعم الأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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