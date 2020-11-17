وزير الرياضة: لا تهاون في أي ملف به شبهة فساد

المواطن - مروة نبيل

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عدم التهاون في أي ملف به شبهة فساد، مشيرًا إلى إحالة العديد من القضايا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”.

وزير الرياضة: لن نتهاون في أي ملف به فساد

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوضح بأنه لن ينجو أحد من قضية فساد كائنًا من كان، وهذا هو نهجنا في وزارة الرياضة والقطاع الرياضي عمومًا”.

وتابع وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”، قائلًا: “ولا تهاون في أي ملف فيه شبهة فساد.. وأحلنا العديد من القضايا إلى (نزاهة) وهي المختصة بالحديث عنها”.

الفيصل يُشيد بدعم القيادة:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد بدأ لقاءه في البرنامج وهو مرتدٍ الكمامة، ووجه رسالة إلى جميع المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشاد وزير الرياضة خلال تصريحاته بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي، مؤكدًا تحقيق نجاحات بفضل العمل المؤسسي منذ 5 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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