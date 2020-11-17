وزير الرياضة يعلن إقامة 3 ملاعب بمعايير عالمية

المواطن - مروة نبيل

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن العمل على إقامة 3 ملاعب بمعايير عالمية خلال الفترة المقبلة.

وزير الرياضة يعلن إقامة 3 ملاعب جديدة:

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “انتظروا 3 ملاعب جديدة بمعايير عالمية؛ وهي، ملعب القدية، وملعب آخر في الرياض، بالإضافة إلى ملعب بالمنطقة الشرقية”.

وتابع وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”: “وذلك بالإضافة إلى قرية أولمبية ومشروع رياضي ترفيهي متكامل في القدية، تحقيقًا لتوجيه ولي العهد بأن تكون السعودية وجهة رياضية لكل العالم”.

الفيصل يُشيد بدعم القيادة ويكشف خطة الخصخصة:

وأشاد الوزير خلال تصريحاته بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي، مؤكدًا تحقيق نجاحات بفضل العمل المؤسسي منذ 5 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن خطة خصخصة الأندية السعودية خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، مؤكدًا أنها ستشمل أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فيما لن تكون أندية دوري المحترفين جاهزة للبيع.

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