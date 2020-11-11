وسم عن النصر وكريستيانو رونالدو يُثير ضجة في تويتر

المواطن - محمد سمعه

دشن جمهور نادي النصر وسمًا أثار ضجة في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن وجود نية لدى إدارة يوفنتوس التخلص من رونالدو في صيف 2021، وذلك بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه من النادي الإيطالي، في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الأندية الإيطالية مؤخرًا.

حلم انضمام كريستيانو رونالدو لـ النصر

وتصدر وسم “رونالدو نصراوي” موقع “تويتر” اليوم حيث عبرت جماهير العالمي عن حلمها بضم رونالدو رغم أن الأمر مستحيل كون اللاعب يريد إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي أو الانضمام للبرازيلي نيمار في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووصل الأمر ببعض النصراويين، لاستخدام برنامج Photo Shop وجعل رونالدو يرتدي قميص النصر، كأنه الصفقة المقبلة للعالمي، معتمدين على أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سيكون له تأثير على ابن بلده نجم يوفنتوس، وإقناعه بالانضمام لـ أصفر العاصمة.

العالمي وضع أنظاره على ضم مسعود أوزيل

ويبدو أن سقف الطموحات لدى جماهير النصر، ارتفع بعدما تحدثت تقارير صحافية عن اهتمام النصر بضم النجم الألماني صاحب الأصول التركية مسعود أوزيل لاعب الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي.

شارك الخبر