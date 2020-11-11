وصفات لزيادة الوزن بالخميرة

يبحث الكثير من الناس عن وصفات لزيادة الوزن بالخميرة هي وجد أن الخميرة من المكونات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة وملحوظة على زيادة الوزن لدى الشخصيات التي تعاني من النحافة.

النحافة

من أكثر المشكلات التي يعاني منها السيدات والفتيات والتي يسعون دائمًا في الوصول إلى حل مناسب لعلاج هذه المشكلة والتي تؤثر على شكلهم بل وتؤثر النحافة بشكل كبير أيضًا على الصحة وتزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل الأنيميا وفقر الدم وبعض مشاكل العظام والمفاصل.

قد تكون النحافة نتيجة مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك منها فقدان الشهية أو سرعة الحرق وبعض المشكلات في الغدة الدرقية أو مشكلات أخرى مثل مشاكل الامتصاص وعدم الشعور بالجوع والديدان وغيرها من الأسباب الاخرى.

يتم علاج مشكلة النحافة من خلال أكثر من طريقة منها اتباع نظام غذائي مليء بالوجبات والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، مع تناول بعض العلاجات والأدوية التي تعمل على فتح الشهية وعلاج سبب النحافة من الأساس.

الخميرة

تعتبر الخميرة من المكونات الأساسية لإعداد الخبز وبعض المعجنات الأخرى، وثبت أخيرًا في العديد من التجارب الدراسات أنها قادرة على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك فهي تدخل في العديد من الوصفات والطرق العلاجية التي توصف للأشخاص التي تعاني من النحافة.

تعتبر الخميرة نوع من أنواع الفطر والتي يتكون من الكائنات الحية الدقيقة الأحادية الخلية، والتي يحدث التكاثر فيها من خلال الانقسام، ومنها خميرة الخبز الفورية، والخميرة البيرة والتي تكون عبارة عن قطع طرية، الخميرة أيضًا هي الكائن الحي الذي يقوم بإفراز أنزيمات قادرة على تخمير ما يحتوي على الكربوهيدرات.

الخميرة في شكلها العادي هي كائنات حية ساكنة، وبمجد وضعها في كمية من الماء والسكر تبدأ في إفراز الإنزيمات حيث يحفزها السكر بشكل كبير، وبالتالي تبدأ الخميرة في التحلل والامتصاص، ومن ثم إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، ويعتبر هذا هو السبب الوحيد والأساسي في تضاعف حجم العجين.

فوائد الخميرة لزيادة الوزن

قبل معرفة مجموعة متنوعة من وصفات لزيادة الوزن بالخميرة فإن هناك فوائد كثيرة تحتوي عليها الخميرة في هذا المجال ولأصحاب الوزن القليل ومن يعانون من النحافة، من هذه الفوائد نذكر:

تحتوي الخميرة على نسبة كبيرة من البروتينات الهامة للجسم، وأهم أنواع الفيتامينات وهو فيتامين ب، والذي يعمل على تعزيز وتحسين عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.

تحتوي الخميرة على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية الهامة للجسم بشكل كبير حيث تعمل على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي، حيث أغلب الذين يعانون من النحافة لديهم مشكلات في الجهاز المناعي.

تعتبر الخميرة غنية بشكل كبير بالعديد من المعادن والعناصر الغذائية المتنوعة والهامة للجسم بشكل عام، مثل البوتاسيوم، والحديد، والفوسفور.

أثبتت بعض الدراسات والتجارب أن الخميرة تساعد على زيادة امتصاص الجهاز الهضمي للغذاء والانتفاع بالفيتامينات والمعادن، وبالتالي تزيد من نشاط الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن.

الخميرة تعمل على إفراز مستخلص يعمل على منع حدوث تحلل للدهون الموجودة في الخلايا الدهنية، وبالتالي تظل هذه الخلايا متراكمة في الجسم، وهذا ينتج عنه زيادة في الوزن.

من أهم فوائد الخميرة أنها تزيد من الشهية وزيادة الإقبال على الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

وصفة الحلبة والخميرة لزيادة الوزن

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الصفات التي تعمل نتيجة ملحوظة وفارقة بشكل كبيرة في زيادة الوزن، ويتم تحضيرها من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة والمتوفرة في جميع المنازل بكل سهولة، وهذه المكونات يذكرها موقع المواطنفي النقاط التالية:

أربع ملاعق كبيرة من الحلبة المطحونة. 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض. كوب واحد من الماء.

ويتم تحضيرها من خلال هذه الخطوات السهلة:

نقوم بوضع الحلبة المطحونة في مقلاة على النار ونتركها حتى يتم تحميصها جيدًا.

بعد تحميص الحلبة نضع كوب من الماء عليها ونتركها حتى تغلي جيدًا.

نغلق النار على الخليط ونتركها حتى تهدأ ومن ثم نضع الخميرة ونقلبها جيدًا ونقوم بتحلية الخليط بملعقة من العسل.

يتم تناول هذا الخليط بعد الوجبات بساعتين ثلاث مرات يوميًا.

تناول الخميرة على الريق

يمكنك ان تقوم بتناول الخميرة على الريق عند الاستيقاظ من النوم قبل تناول الشاي أو القهوة وقبل تناول وجبة الإفطار، حيث تعمل على فتح الشهية وزيادة قابلية الفرد على تناول الطعام على مدار اليوم، وتعطي الفرد طاقة ونشاط وحيوية لازمة له لإتمام أنشطة اليوم دون تعب.

ويتم تناولها من خلال كوب من الماء على ملعقة من الخميرة الفورية وملعقة من السكر ونقلب الخليط جيدًا، ونتركه لبضع دقائق حتى تبدأ في التخمير ومن ثم نقوم بتناولها مرة في الصبح ومرة في المساء، ويمكن استدال الماء الدافئ بالحليب حتى تزيد من السعرات الحرارية.

وصفة الخميرة والمكسرات

من أفضل وصفات لزيادة الوزن بالخميرة، حيث أن المكسرات من أكثر المأكولات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وتزيد من الوزن بشكل ملحوظ عند الإكثار منها، وبالتالي يمكنك تحضير وصفة جديدة بالخميرة من خلال هذه المكونات:

كوب من الحلبة المطحونة. ملعقة واحدة كبيرة من الحلاوة الطحينية السائلة. كوب ونصف من المكسرات المشكلة المجروشة. ملعقة من العسل الأبيض.

ويتم تحضير هذه الوصفة من خلال الطريقة التالية:

نقوم بوضع جميع المكونات معًا ونخلطهم جيدًا.

نترك الخليط في الثلاجة حتى يتماسك.

يتم تناول 2 ملعقة كبيرة من الخليط بعد الوجبات أي ثلاث مرات في اليوم.

ينصح بتناول الوصفة مع كوب من الحليب أو العصير لزيادة السعرات الحرارية.

تعمل هذه الوصفة على زيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ.

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