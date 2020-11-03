وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أول التخطيط الاستراتيجي والاتصالات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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