وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة الرواتب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– منسق إدارة الرواتب: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– معماري بنية مؤسسية/ البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة.

– معماري بنية مؤسسية/ الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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