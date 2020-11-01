وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المنظمات الدولية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة أعمال، أو التعاون الدولي، أو الشؤون الدولية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير إدارة التعاون العربي والخليجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، أو التعاون الدولي، أو الشؤون الدولية).

– مدير مشروع أول البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة حاسب آلي)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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