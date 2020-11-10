وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي بالهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس عمليات الأغذية والمشروبات: شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات الفندقية والسياحية، أو ما يعادلها.

– مستشار وظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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