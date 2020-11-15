وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.
شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:
– صيدلاني ثانٍ (عدد 4 وظائف).
– عالم أبحاث/ السايكلترون.
– محلل الشؤون الدولية.
– موظف استقبال.
– مشرف المغسلة.
طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).