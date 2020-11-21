وفاة أكبر معمر في إيران

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توفي أحمد صوفي الذي يعتقد أنه أكبر معمر في إيران عن عمر يناهز 139 عامًا يوم الأربعاء في سقز غرب البلاد.

وحسبما ذكر موقع راديو فردا، وبناءً على إحصاء عام 2016 تم الاعتراف بصوفي باعتباره أكبر رجل في إيران على قيد الحياة، كان يبلغ من العمر 135 عامًا وقت إجراء التعداد وفقًا لشهادة ميلاده.

ثاني أكبر معمر في العالم

وذكرت قناة برس تي في الإيرانية في نوفمبر 2016 ، أنه تم تسجيل رجل يبلغ من العمر 135 عامًا باعتباره أكبر رجل إيراني معمر، وثاني أكبر معمر في العالم.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية عاش صوفي، المولود في فبراير 1882، في حي ساحة أهنجاران في سقز منذ عام 1996 ولم ينجب أطفالًا.

وتزوج صوفي من امرأة في سقز عام 1996 ولديها خمسة أطفال تبناهم صوفي، ووفقًا لشهادة ميلاده، إذا بقي الصوفي على قيد الحياة حتى 27 فبراير، لكان قد احتفل بعيد ميلاده الـ 140.

وكانت أكبر امرأة إيرانية قد توفيت وعمرها 126 عامًا، وتدعى جولي بابي قبل عامين.

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