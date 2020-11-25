وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا

المواطن - محمد سمعه

ذكرت مصادر إعلامية وصحفية في الأرجنتين أن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا نجم الكرة الأرجنتينية السابق قد فارق الحياة عن عمر يناهز الستين عامًا نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وقالت صحيفة Clarin الأرجنتينية إن دييغو أرماندو مات اليوم الأربعاء بعد معاناة شديدة من أزمة قلبية جعلت حالته الصحية بموقف حرج ثم فارق الحياة بعدها بساعات.

وكان الأسطورة الأرجنتينية خضع لعملية جراحية قبل وفاته بإزالة تجمع دموي في المخ.

وأضافت الصحيفة أن طاقم الإسعاف كان أمام منزل الأسطورة مارادونا قبل إعلان وفاته.

ولعب الأسطورة الأرجنتينية في العديد من الأندية حول العالم مثل برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وتُوج مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986.

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