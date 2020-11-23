وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ عبد الله

المواطن - متابعة

توفي الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وذلك بعد أسبوع من عودته من رحلة علاجية.

وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية أن رئاسة الجمهورية الموريتانية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد إثر وفاة ولد الشيخ عبد الله .

وكان الرئيس السابق قد تولى جملة من المسؤوليات في الدولة أبرزها وزير الدولة المكلف بالاقتصاد في حكومة الرئيس الأسبق المختار ولد داداه من عام 1971 إلى 1978، كما عمل مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية من 1982 إلى 1985 ، كما تولى منصب وزير للمياه والطاقة في فترة الرئيس ولد الطايع ثم وزير للاقتصاد والصيد البحري سنة 1986.

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