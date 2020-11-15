وفاة مدرب شباب الهلال كارلوس أماديو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة مدرب فريق الشباب لكرة القدم، البرازيلي كارلوس أماديو.

الهلال ينعي أماديو:

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل وجميع منسوبيه أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المدير الفني البرازيلي كارلوس أماديو الذي توفي، اليوم الأحد، بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.

وتابع بيان نادي الهلال عبر “تويتر”: “كما قدم مجلس الإدارة تعازيه إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومنسوبيه ولاعبيه ومدربيه كافة”.

كارلوس أماديو:

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع كارلوس أماديو صاحب الـ54 عامًا، شهر أغسطس الماضي، ضمن سلسلة قرارات تطويرية للفئات السنية، حيث وقع الاختيار على المدرب البرازيلي نظرًا لخبرته الكبيرة في المجال.

وبدأ أماديو مشواره التدريبي عام 1991 مع فيتوريا البرازيلي تحت 20 عامًا، ودرب المنتخب البرازيلي تحت 17 و20 عامًا لفترات متعددة، ويُعد أفضل إنجازاته الحصول على المركز الثالث مع السليساو للناشئين تحت 17 عامًا، وبطولة أمريكا الجنوبية في العام ذاته.

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