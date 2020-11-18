ولاية أمريكية تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في العالم

المواطن - متابعة

يعد معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ولاية نورث داكوتا الأمريكية هو الأعلى في العالم، وفقًا لتحليل بيانات أجراه اتحاد العلماء الأمريكيين.

وأظهر التحليل أن معدل الوفيات في هذه الولاية هو 18.2 حالة وفاة لكل مليون شخص، وفي الوقت نفسه، يوجد في ولاية ساوث داكوتا 17.4 حالة وفاة لكل مليون، وهو ثالث أسوأ معدل في العالم.

وبين التقرير اليومي للولاية حول كورونا أنه تم تسجيل 1089 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 16 نوفمبر، و743 حالة وفاة.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 762 حالة وفاة و151855 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز الأمريكية في بياناتها، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 11 مليونًا و136 ألفًا و253 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 246232.

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