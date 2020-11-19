وليد الفراج يكشف التوقعات لديربي الرياض في الدوري والكأس

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج رأيه في ديربي الرياض المرتقب، حيث تنتظر الجماهير مواجهتين متتاليتين بين الهلال والنصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

ديربي الرياض في بطولتين

ويستعد النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون الجماهير مع موعد لديربي الرياض مجددًا، يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، حيث يلعب الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أطاح الزعيم بفريق أبها، وتغلب العالمي على الأهلي.

وليد الفراج يكشف توقعات الديربي

وتحدث وليد الفراج على ديربي الرياض عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “23 نوفمبر: الهلال مع النصر، 28 نوفمبر: الهلال مع النصر، ترى هل سيكون شهرًا نطلق عليه نوفمبر الأزرق ولا نوفمبر الأصفر؟”.

وتابع الفراج حديثه عن التوقعات قائلًا: “أمامنا أسبوع نار.. استشرت متخصصين اتفق أغلبهم أن من يفوز بالأولى سيتبعها بالثانية.. البعض الآخر قال: الأولى ستكون تعادل والثانية فوز عريض”.

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