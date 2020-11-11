وليد الفراج يُلاحق المتجاوزين في حقه

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج ملاحقته لجميع المتجاوزين في حقه، مشددًا على أنه لم يكن يُفضل الاتجاه إلى المسلك، ولكن كثرة الإساءات دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وليد الفراج يُلاحق المتجاوزين

وأصدر الإعلامي وليد الفراج بيانًا، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، موضحًا من خلاله كافة الأمور التي سيتخذها بشأن المتجاوزين في حقه.

وقال: “لم أرغب يومًا الاتجاه لهذا المسلك ولكن نظرًا لظهور عدد من الإساءات التلفزيونية والإلكترونية في بعض الأيام الماضية بشكل متسلسل، وبما يعد إساءة بالغة لسمعتي الشخصية والمهنية وتسجيلًا لموقف حازم وجاد تجاه هذا الأمر فإنني قد كلفت مكتبًا قانونيًا بمتابعة رفع عدة قضايا قانونية تجاه كل من تجاوز حدود الحقيقة والمنطق والذوق والأدب”.

دعم عبر تويتر

ولاقى بيان وليد الفراج دعمًا من متابعيه عبر “تويتر“، وقال الكاتب صالح الحناكي: “تحملتهم وصبرت عليهم كثيرًا ولكن اتق الحليم إذا غضب”، وعلق الإعلامي معن القويعي قائلًا: “وكأنهم جماعات منظمة وكلهم هدفهم واحد.!!! وفقك الله يا أبو بدر وعساك على القوة”.

وكتب الإعلامي ناصر الطميحي: “كفو يا أبو بدر احفظ حقوقك ولا تتهاون في هذا الأمر لأن ما ظهر على ألسنتهم تشوية لسمعتك”، وقال الإعلامي فيصل المشاري: “وسطنا الرياضي يحتاج لقيود .. يحتاج للاختلافات النابعة عن الميول وفق آداب وحدود.. غير ذلك ” لقانون” كفيل بمحافظة حق كل شخص ومعاقبة كل شخص”.

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