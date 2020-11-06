وُصف بـ”الجبان” .. مطالبة بـ إقالة كاريلي عقب تعادل الاتحاد ضد التعاون !

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، لانتقادات إعلامية عنيفة، وذلك بعد تعادل الاتحاد ضد التعاون اليوم الجمعة بالجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبرز التعليقات بعد مباراة الاتحاد ضد التعاون:

وكانت البداية مع الإعلامي عدنان جستنيه الذي قال عبر حسابه في “تويتر”: “استمرار كاريلي معناه، معاناة الاتحاد تتجدد، وجمهور العميد، الله يعينه على حرق أعصابه، مدرب أعطوني منذ حضوره بصمة واحدة ظهرت على الفريق، المدرسة البرازيلية لم يعد لها وجود في عالم التدريب”.

بينما قال الإعلامي محمد البكيري: “نقطة ثمينة يستحق السكري عليها التهنئة، فريق رغم ظروفه قدم مباراة للتاريخ، الاتحاد لم يكن سيئًا، لكنها الثقة التي كنت أخشاها بعد الفوز على الأهلي، وقع فيها المدرب واللاعبون، الشراسة المفترضة أمر مهم للفوز، وهذا درس جديد في التعافي”.

أما الإعلامي محمد أبو هداية فقال: “التعاون الفريق القتالي رغم ظروفه القاهرة، يخسر بتعادله مع الاتحاد المتهالك، مدرب الاتحاد جبان في قراراته الفنية، لا يمكن تحقيق الفوز طالما تستمر في زراعة مزهرية وسط مدافعي الخصوم، الفيديو أعطى الاتحاد حقه ولم يعطيه للتعاون، الذي تفوق تكتيكيًّا بمدربه الثالث أحمد فتح الله”.

ماذا فعل حجازي مع بريجوفيتش بلقاء الاتحاد ضد التعاون ؟

وفي وقت سابق، أثارت لقطة المدافع المصري أحمد حجازي مع زميله في الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش الجدل، وذلك قبل إحراز الهدف الأول للعميد بـ مباراة الاتحاد والتعاون التي أُقيمت اليوم الجمعة بالجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرضت القنوت الرياضية السعودية مقطع فيديو لـ حجازي وهو يمنع بريجوفيتش من تسديد ركلة الجزاء، حيث أخبره بأن المدرب فابيو كاريلي طلب من مواطنه البرازيلي رومارينيو بتسديد الركلة بدلًا منه وهو ما تم بالفعل.

وعقب إحراز رومارينيو للهدف، توجه حجازي مع بريجوفيتش للاحتفال مع اللاعب البرازيلي بالهدف.

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