يوفنتوس يحسم مصير موراتا

المواطن - مروة نبيل

حسمت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي موقفها من ضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بشكل نهائي من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

تفاصيل عقد موراتا مع اليوفي

ويلعب صاحب الـ28 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 10 ملايين يورو.

وينص الاتفاق بين الناديين على إمكانية التجديد موسم آخر بنفس القيمة، وحق شراء عقد موراتا في صيف عام 2022 مقابل 35 مليون يورو، أو شراءه بشكل نهائي الصيف المقبل مقابل 45 مليون يورو.

يوفنتوس يُقرر استمرار المهاجم الإسباني

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن يوفنتوس سوف يفعل حق شراء اللاعب مباشرة في نهاية هذا الموسم، مقابل 45 مليون يورو، وذلك بعد تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، بجانب تسجيله لـ6 أهداف في جميع البطولات.

وانعكس أداء المهاجم المميز مع يوفنتوس على أدائه مع المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بعدما سجل هدفًا في شباك ألمانيا، وأنهى صيامه التهديفي على الصعيد الدولي، والذي استمر لمدة عام.

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