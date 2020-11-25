يوفنتوس يستقر على بديل بوفون

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي حددت البديل الأقرب لخلافة حارس المرمى الأسطوري، جيانلويجي بوفون خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

بديل بوفون في يوفنتوس

وينتهي عقد بوفون صاحب الـ42 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يعلن انتهاء مسيرته مع كرة القدم بعد ذلك، ما دفع الإدارة لتحديد بديله.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن حارس مرمى باريس سان جيرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس، هو الأقرب لخلافة بوفون، خاصة أنه يقترب من الرحيل لإصرار إدارة النادي الفرنسي على ضم حارس ميلان، جيانلويجي دوناروما.

وتجد إدارة ميلان صعوبة في التوصل لاتفاق مع دوناروما بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، في ظل الأزمة المالية الحالية، وحاجة الروسونيري لتجديد عقدي زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان كالهانوجلو أيضًا.

وأضاف الموقع الإيطالي: “لن تمثل مطالب دوناروما المادية أي مشاكل بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان، والذي يرغب في تأمين مركز حراسة المرمى لسنوات طويلة”.

وتابع: “يعتمد يوفنتوس في رغبته بضم نافاس على نجمه البرتغالي كريتسيانو رونالدو، والذي تربطه علاقة صداقة مع الحارس الكوستاريكي، منذ أن كانا في ريال مدريد”.

اليوفي هذا الموسم

على الجانب الآخر، لعب يوفنتوس ضد فيرينكفاروسي المجري بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل اليوفي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر، وذلك بعدما نجح في الفوز 4 مرات وتعادل في مثلهم.

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