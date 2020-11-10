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10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميًا في تصنيف USNEWS 2021
جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الأولى محليًا وعربيًا

10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميًا في تصنيف USNEWS 2021

2020/11/08
الساعة 8:08 مساءً
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10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميًا في تصنيف USNEWS 2021
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

دخلت 10 جامعات سعودية من أصل 30 جامعة حكومية في تصنيف USNEWS العالمي لأفضل الجامعات عالميًا لعام 2021.

وقد تضمن التصنيف ألف جامعة على مستوى العالم، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الأولى محليًا وعربيًا والرابعة آسيويًا والـ 42 عالميًا، بينما حصلت جامعة الملك عبدالله على المرتبة الثانية محليًا والـ 11 آسيويًا و121 عالميًا.

10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميًا لتصنيف USNEWS 2021

وكان ترتيب باقي الجامعات السعودية على النحو التالي: 

جامعة الملك سعود (312 عالميًا، 46 آسيويًا)، جامعة الملك فهد (536 عالميًا، 98 آسيويًا)، أما جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى فقد جاء ترتيبهم بعد الألف. 

10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميًا لتصنيف USNEWS 2021

ويعتمد التصنيف على معايير QS العلمية والتي تتضمن السمعة الأكاديمية للتعليم الجامعي وسمعة الجامعة لمؤسسات الأعمال ومعدلات النشر واستشهادات الباحثين بأعمالها ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس ونسبة الطلاب الوافدين ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب.

ويُعد التصنيف العالمي للجامعات من أهم المعايير للحكم على أدائها الاستراتيجي وتحديد ملامح مستقبلها.


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