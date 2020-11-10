10 قنوات تلفزيونية تنقل نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن 10 قنوات عربية ستنقل وقائع نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والنصر غدًا السبت.

وستقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

10 قنوات عربية تنقل نهائي كأس الملك:

وستنقل قنوات “الرياضية السعودية، أبو ظبي الرياضية، البحرين الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، العراقية الرياضية، أون تايم سبورتس المصرية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، روتانا خليجية”.

ورغم أن الروح المعنوية للاعبي الأزرق مرتفعة بعد الفوز في ديربي الدوري يوم الاثنين الماضي على النصر بثنائية نظيفة، لكن من الصعب التكهن بنتيجة نهائي كأس الملك بين الفريقين.

وسبق لـ الأزرق أن حقق لقب كأس الملك في 8 مناسبات كان آخرها في عام 2017 على حساب النادي الأهلي، حيث يأمل الأزرق في الفوز بلقبه التاسع يوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال يهدف لتحقيق الثلاثية والنصر يريد تهدئة أوضاعه:

ويهدف الهلال لحصد الثلاثية مع مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، حيث سبق للمدرب الروماني الفوز بلقبي دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أبدى الناقد الرياضي والإعلامي عادل الملحم، رأيه حول تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة نهائي كأس الملك غدًا السبت، بين فريقي الهلال والنصر.

ونشر الملحم صورة للحكمين التركي جونيت تشاكر والأرجنتيني نيستور بيتانا قائلًا في تغريدة: ”هذان الحكمان أدارا عدة مباريات فاتفق الجميع على أدائهما المتميز ومثلهما الكثير، فماذا عن البولندي مارتشينياك؟، هل نذكركم ما حصل في اللقاءات التي أدارها البولندي؟ الموعد محدد منذ وقت طويل، إذا خبص يطلع أحدهم ويقول مشكلتنا كانت مع الوقت!”.

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