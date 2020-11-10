10 ملايين ريال لـ الهلال بعد التتويج بـ كأس خادم الحرمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن الهلال سيحصل على 10 ملايين ريال؛ كمكافأة بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم السبت على حساب جاره النصر بنتيجة هدفين لهدف.

مكافأة كبيرة لـ بطل أغلى الكؤوس:

وغرد حساب اتحاد القدم عبر “تويتر” قائلًا: “10 ملايين ريال لـ بطل أغلى الكؤوس، لحظة للتاريخ”.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لـ فريق الهلال، بالدقيقة الـ10 من ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي النصر بعدها البحث عن تسجيل هدف التعادل، حيث سنت له فرص عبر أمرابط وحمدالله ولكن دون جدوى، في ظل تفوق دفاع الأزرق. وباغت سالم الدوسري دفاع النصر، بهجمة مرتدة قوية تسببت في عرقلته من قبل المدافع سلطان الغنام، ليحتسب الحكم البولندي مارتشينياك ركلة جزاء لـ الأزرق سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا ثانيًا لـ الأزرق بالدقيقة الـ42. وانتهى الشوط الأول بتقدم الأزرق على النصر بهدفين نظيفين. وفي الشوط الثاني طالب لاعبو النصر بركلة جزاء لكن الحكم البولندي مارتشينياك رفضها وذلك بعد العودة من رؤيتها في تقنية الفيديو. ونجح النصر بعد معاناة في تقليص الفارق عبر نجمه أيمن يحيى بالدقيقة الحادية والسبعين. الهلال بطل كأس الملك للمرة التاسعة: ولم تتغير نتيجة المباراة ليتوج الأزرق بطلًا لـ كأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه.

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