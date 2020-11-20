20 مليون يورو تُقرب راموس من سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سان جيرمان يستهدف ضم راموس:

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن باريس سان جيرمان يُخطط لمنح راموس عقدًا لمدة 3 مواسم، حيث سيحصل على راتب سنوي بقيمة 20 مليون يورو.

وأضافت: “هذا العرض إذا تحقق، سيكون مُغريًا للمدافع الإسباني في سن الرابعة والثلاثين، حيث سيكون بمقدوره الحصول على آخر عقد كبير في مسيرته، وفي نادٍ كبير”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “أولوية راموس هي الاستمرار ضمن صفوف المرينغي، لكن قواعد النادي بعدم التجديد لأكثر من عام للاعبين الذين تخطوا سن الثلاثين، تحول دون ذلك”.

تعقد المفاوضات:

وينتهي عقد سيرجيو في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول عقد جديد حتى الآن، وكان آخر عرض قدمته الإدارة للاعب، هو التجديد لمدة عام واحد، ويحق للمدافع الدولي التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل.

وأكدت تقارير أن قائد المرينغي اشترط أن تكون مدة العقد الجديد 4 مواسم، فيما ترغب إدارة ريال مدريد برئاسة بيريز في تجديد عقده لمدة موسم رياضي واحد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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