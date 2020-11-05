280 حفرة تتربص بأهالي خميس مشيط .. والبلدية : نحتاج 45 يومًا

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

طالب أهالي محافظة خميس مشيط بلدية المحافظة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة حيال تعديل الحفر التي تنتشر بالعديد من الأحياء والشوارع إضافة إلى تكسر طبقة الإسفلت.

شكاوى المواطنين مستمرة

وقال المواطن محمد الشهراني: “لا يكاد شارع من شوارع المحافظة إلا وبه حفر كبيرة ومطبات مما تسبب في تلف المركبات، حيث إن معظمها لا يمكن رؤيته من بعيد”.

بدوره أضاف المواطن صالح القحطاني: “أن طبقة الإسفلت ببعض الشوارع بها تشققات وحفر مما سبب للمركبات وقائديها العديد من المشاكل والحوادث إضافة إلى التلفيات مطالبًا البلدية بالعمل على المسح الميداني لكافة الشوارع وإعادة التهيئة لها، مضيفًا أن هذه الحفريات تربك قائدي المركبات خصوصًا في فترة المساء لعدم مشاهدتها”.

بلدية خميس مشيط تحدد الجدول الزمني

من جانب آخر قال المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر القرني، إنه بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تباشر بلدية خميس مشيط معالجة 280 موقعًا متمثلة في حُفر وتخدد وزحف إسفلت تتسبب بإزعاج وإرباك لقائدي المركبات وقد تم رصدها وحصرها من خلال فريق فني متخصص.

وأضاف أن رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي وجه بالبدء بمعالجة جميع النقاط التي تم حصرها وسيتم الانتهاء منها بإذن الله خلال خمسة وأربعين يومًا وذلك كمرحلة أولى، علمًا بأن عملية الرصد والحصر لا زالت مستمرة وسيتم معالجة كافة الملاحظات التي سيتم رصدها تباعًا على عدة مراحل حسب حجمها وأهميتها وفق جدول زمني ومكاني يحدد بعد اكتمال الحصر.

وأوضح الحويطي بأن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري.

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