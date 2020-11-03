3 عقاقير محتملة لـ علاج كورونا

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حدد مجموعة من الباحثين 3 عقاقير تمت الموافقة عليها بالفعل، كعلاجات محتملة لـ فيروس كورونا COVID-19 المرض الناجم عن فيروس SARS-CoV-2.

والاكتشاف نتاج عمل قام به باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي (UTHSC)، بالتعاون مع باحثين في جامعة نيو مكسيكو، حيث حدد الباحثون بقيادة كولين جونسون الحاصل على درجة الدكتوراه مجموعة أدوية وهي zuclopenthixol وnebivolol وamodiaquine باعتبارها علاجات واعدة للفيروس في مراحله المبكرة، استنادًا إلى الفحص الافتراضي والمضاد للفيروسات في المختبر الذي بدأ في الأشهر الأولى من جائحة Covid-19.

ورشح الباحثون الأدوية للاختبار في التجارب السريرية المستقبلية لتحسين الاستجابة المناعية للفيروس، أن Amodiaquine هو مضاد قديم للملاريا، zuclopenthixol هو مضاد للذهان، وnebivolol هو دواء ضغط الدم.

وتنص الورقة البحثية على أن هناك “حاجة صارمة لدراسات عالية الجودة يمكن أن توفر معرفة نقدية بشأن مرض كوفيد-19 ومقترحات علاجية موثوقة”.

وحسب موقع “timesofindia”، قال الباحثون: “مع وضع هذه التحذيرات في الاعتبار، وضعنا تصورًا لسير عمل حسابي يتضمن التحقق المستقل في المختبر، متبوعًا بتقييم المرشحين الناشئين في سياق بيانات علم الأدوية السريرية المتاحة بهدف اقتراح مرشحين مناسبين للدراسات السريرية للمرحلة المبكرة (مراحل الحضانة والأعراض) المرضى المصابون بفيروس SARS-CoV-2”.

وكتب الباحثون: “نظرًا للحاجة إلى تحسين الفعالية والسلامة، فإننا نقترح استخدام زوكلوبينثيكسول، ونيبيفولول، وأمودياكين كمرشحين محتملين للتجارب السريرية ضد المرحلة المبكرة من عدوى السارس- CoV-2”.

وبمقارنة الأدوية مع هيدروكسي كلوروكوي، الدواء المضاد للملاريا الذي تمت دراسته بشكل متكرر في التجارب السريرية لاستخدامه كعلاج لـ COVID-19، فحص الباحثون 4000 دواء معتمد، ووجدوا أن هذه الأدوية الثلاثة تعمل بشكل مشابه لهيدروكسي كلوروكوين، وفي بعض الحالات أكثر بأمان.

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