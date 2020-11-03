3 نجوم يقتربون من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

بدأت أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين في التفاوض مع صفقات مبكرًا، من أجل التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

دوري محمد بن سلمان

ويبدو أن الأندية رصدت ميزانيات مالية ضخمة لتدعيم صفوفها بصفقات سوبر في الميركاتو الشتوي، لمواصلة المنافسة بقوة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب، ثم الأهلي بـ9 نقاط، يليه الفيصلي برصيد 8 نقاط، ثم الرائد والفتح بـ7 نقاط، وذلك بعد مرور 4 جولات.

ويقع الباطن في المركز السابع برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق والقادسية، ثم الاتحاد برصيد 5 نقاط، متساويًا مع التعاون، وبفارق نقطة عن أبها، ثم النصر بـ3 نقاط بالتساوي مع الوحدة، يليه ضمك بنقطة، ويتذيل العين الترتيب بدون رصيد.

أبرز 3 صفقات منتظرة

وأكدت تقارير صحافية أن النادي الأهلي يسعى لضم النجم الغاني أندريه آيو نجم سوانزي سيتي الإنجليزي، حيث أبدى المدير الفني فلادان ميلويفيتش رغبته في التعاقد مع صاحب الـ30 عامًا لتدعيم مركز صانع الألعاب.

وارتبط اسم نجم نادي الزمالك والمنتخب التونسي فرجاني ساسي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بناءً على رغبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، على أن يتم قيده بدلًا من غاري رودريغيز أو ألكسندر بريجوفيتش.

ولفت تقارير إلى أن مدرب نادي التعاون، الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في ضم مهاجم ليج البلجيكي، جاكسون موليكا خاصة أن أرقامه الهجومية مميزة للغاية سواء على صعيد تسجيل الأهداف أو صناعتها.

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