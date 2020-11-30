30 وظيفة شاغرة لدى الجمارك السعودية

المواطن - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية عن توفر (30) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة، بالمسميات التالية:
- مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة – البنية التحتية .
- مهندس أول هيكلية امن شبكات وأنظمة – البنية التحتية .
- مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية .
- مشرف قواعد البيانات – البنية التحتية .
- مشرف خوادم أول – البنية التحتية .
- مشرف امن معلومات – البنية التحتية .
- مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
- مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية .
- مدير إدارة أول تشغيل البنية التحتية .
- مدير إدارة أول أنظمة البنية التحتية .
- محلل قواعد بيانات أول – البنية التحتية .
- محلل تشغيل أنظمة أول – البنية التحتية .
- محلل اتصالات أول – البنية التحتية .
- كبير أخصائيين حوسبة افتراضية – البنية التحتية .
- كبير أخصائيين خوادم – البنية التحتية .
- كبير أخصائيين تشغيل أنظمة – البنية التحتية .
- كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات – البنية التحتية .
- كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية .
- كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
- كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
- كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية .
- رئيس قسم أول خوادم – البنية التحتية .
- رئيس قسم أول حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
- رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية .
- رئيس قسم أول الاتصالات – البنية التحتية .
- رئيس قسم أول إدارة الهوية – البنية التحتية .
- رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات – البنية التحتية .
- أمين سر .
- أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني .
- مساعد إداري – البنية التحتية .
وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).