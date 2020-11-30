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30 وظيفة شاغرة لدى الجمارك السعودية

30 وظيفة شاغرة لدى الجمارك السعودية

2020/11/09
الساعة 9:42 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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30 وظيفة شاغرة لدى الجمارك السعودية
المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر (30) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة، بالمسميات التالية:

  1. مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة – البنية التحتية .
  2. مهندس أول هيكلية امن شبكات وأنظمة – البنية التحتية .
  3. مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية .
  4. مشرف قواعد البيانات – البنية التحتية .
  5. مشرف خوادم أول – البنية التحتية .
  6. مشرف امن معلومات – البنية التحتية .
  7. مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
  8. مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية .
  9. مدير إدارة أول تشغيل البنية التحتية .
  10. مدير إدارة أول أنظمة البنية التحتية .
  11. محلل قواعد بيانات أول – البنية التحتية .
  12. محلل تشغيل أنظمة أول – البنية التحتية .
  13. محلل اتصالات أول – البنية التحتية .
  14. كبير أخصائيين حوسبة افتراضية – البنية التحتية .
  15. كبير أخصائيين خوادم – البنية التحتية .
  16. كبير أخصائيين تشغيل أنظمة – البنية التحتية .
  17. كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات – البنية التحتية .
  18. كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية .
  19. كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
  20. كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
  21. كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية .
  22. رئيس قسم أول خوادم – البنية التحتية .
  23. رئيس قسم أول حوسبة المستخدم – البنية التحتية .
  24. رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية .
  25. رئيس قسم أول الاتصالات – البنية التحتية .
  26. رئيس قسم أول إدارة الهوية – البنية التحتية .
  27. رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات – البنية التحتية .
  28. أمين سر .
  29. أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني .
  30. مساعد إداري – البنية التحتية .

وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).


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