30 وظيفة شاغرة لدى الجمارك السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر (30) وظيفة تقنية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة، بالمسميات التالية:

مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة – البنية التحتية . مهندس أول هيكلية امن شبكات وأنظمة – البنية التحتية . مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية . مشرف قواعد البيانات – البنية التحتية . مشرف خوادم أول – البنية التحتية . مشرف امن معلومات – البنية التحتية . مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية . مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية . مدير إدارة أول تشغيل البنية التحتية . مدير إدارة أول أنظمة البنية التحتية . محلل قواعد بيانات أول – البنية التحتية . محلل تشغيل أنظمة أول – البنية التحتية . محلل اتصالات أول – البنية التحتية . كبير أخصائيين حوسبة افتراضية – البنية التحتية . كبير أخصائيين خوادم – البنية التحتية . كبير أخصائيين تشغيل أنظمة – البنية التحتية . كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات – البنية التحتية . كبير أخصائيين إدارة الوصول – البنية التحتية . كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية . كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية . كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية . رئيس قسم أول خوادم – البنية التحتية . رئيس قسم أول حوسبة المستخدم – البنية التحتية . رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي – البنية التحتية . رئيس قسم أول الاتصالات – البنية التحتية . رئيس قسم أول إدارة الهوية – البنية التحتية . رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات – البنية التحتية . أمين سر . أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني . مساعد إداري – البنية التحتية .

وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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