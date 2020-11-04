4 أرقام سلبية لـ ضمك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري فترة صعبة، نظرًا لتراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

ويلعب الشباب ضد فارس الجنوب عند الساعة 5:40 مساء اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، فيما يتذيل ضمك الترتيب بنقطة واحدة.

ضمك يُعاني

وفشل فارس الجنوب في هز الشباك خلال آخر 3 مواجهات خاضها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه يُعد الفريق الأقل تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، حيث أحرز لاعبيه 3 أهداف فقط.

وتعرض ضمك للهزيمة في 4 من آخر 5 مباريات لعبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل في مواجهة، وهو نفس عدد الخسائر التي تعرض لها خلال 18 مباراة في البطولة من قبل، حينما فاز 7 مرات وتعادل ومثلهم وخسر 4 مرات.

وفشل فارس الجنوب في تحقيق أي فوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حيث تواجها مرتين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خسر مرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل في مباراة بنتيجة 1/1.

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