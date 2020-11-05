5 أسباب دفعت عبدالله بن مساعد للاستثمار في الهند

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي بتال القوس بخطوة الأمير عبدالله بن مساعد بشراء نادي هندي، كاشفًا في الوقت ذاته الأسباب التي دفعته للاستثمار هناك.

أسباب استثمار عبدالله بن مساعد في الهند

وأعلنت مجموعة “يونايتد وورلد”، المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد، اليوم الجمعة، عن تملكه رسميًا لأحد فرق دوري الدرجة الثانية في الهند، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتساءل بتال القوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لماذا اتجه الأمير عبدالله بن مساعد إلى الهند ليستثمر بكرة القدم عبر شراء Kerala United F.C؟”.

وتابع قائلًا: “عدد سكان هائل، ومشاريع كروية وخطط تنفيذية، ومستقبل جاذب للمستثمرين، ومصنع لمواهب كروية مدفونة، بالإضافة إلى وجود وجود برافول باتيل رئيس اتحاد القدم الهندي”.

4 أندية في مجموعة يونايتد وورلد

ويُعد النادي الهندي هو الفريق الرابع الذي تضمه مجموعة “يونايتد وورلد”، حيث يملك شيفيلد يونايتد المشارك في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز.

كما تمتلك المجموعة نادي الهلال يونايتد والذي تم تأسيسه الموسم الماضي، ويشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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