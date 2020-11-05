5 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 5 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، على أن تُستكمل المواجهات غدًا الأربعاء.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الفيحاء ضد الجيل عند الساعة 3:15 عصرًا على ملعب نادي الحمادة، ويلعب الطائي أمام هجر عند الساعة 3:25 عصرًا على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد ضيفًا على الثقبة عند الساعة 5:30 مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتنطلق مواجهة النجوم ضد العدالة عند الساعة 5:35 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُختتم منافسات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضد نظيره الساحل عند الساعة 6:20 مساءً على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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