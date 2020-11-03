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FBI يحقق في مكالمات تصل للأمريكيين: ابق آمنًا وابق في المنزل!
تحاول حث الناخبين على البقاء في منازلهم

FBI يحقق في مكالمات تصل للأمريكيين: ابق آمنًا وابق في المنزل!

2020/11/03
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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FBI يحقق في مكالمات تصل للأمريكيين: ابق آمنًا وابق في المنزل!
المواطن - متابعة

قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” يحقق في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت، وذلك بالتزامن مع يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وذكر المسؤول لوكالة رويترز أن التحقيقات تشمل عدة ولايات أمريكية، حيث أفادت بلاغات بوجود مكالمات هاتفية آلية تحاول حث الناخبين على البقاء في منازلهم.

وكشفت تقارير أن ناخبين تلقوا مكالمة هاتفية بصوت أنثوي اصطناعي يقول: “مرحبًا. هذه مجرد مكالمة اختبارية. حان الوقت للبقاء في المنزل. ابق آمنًا وابق في المنزل”. ولم تدعُ المتحدثة بشكل واضح إلى الامتناع عن التصويت.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع بدء عملية التصويت الفعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع أبوابها في وجه الناخبين.

وأدلى عدد قياسي من الناخبين بلغ 97.7 مليون ناخب بأصواتهم إما بأنفسهم أو عبر البريد وذلك حتى بعد ظهر أمس الاثنين، مما يمثل حوالي 40 بالمائة ممن يحق لهم التصويت في أمريكا.


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