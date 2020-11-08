stc ممكن رقمي لرئاسة السعودية قمة العشرين 2020

المواطن - الرياض

أعلنت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين عن تعاونها مع مجموعة stc كممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، حيث قدمت المجموعة عددًا من الخدمات الرئيسية للاتصالات لتمكين الخدمات الرقمية لكافة اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، والتي عُقدت داخل المملكة.

وقال الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي: “استضافت المملكة أكثر من 170 اجتماعًا وفعالية على مدار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، بمشاركة وفود من المنظمات المحلية والدولية وممثلي الدول الأعضاء لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى الدول المدعوة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، وفي هذا الشأن، نثمن الدور الهام والجهود المثمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركائها في القطاع، وخصوصًا مجموعة stc خلال العام الرئاسي، والتي تكللت بتحقيق نتائجها الإيجابية لكافة الأطراف المعنية”.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر: “نسعد بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في هذا الوقت الهام للمملكة، ونتطلع إلى تقديم كافة الخدمات لتحقيق أهداف هذا التعاون خلال العام الرئاسي للمملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين”.

وأضاف: “أن هذا التعاون ينسجم مع أداء المجموعة ودورها المحوري في تمكين التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية 2030 ويتماشى مع التطور الذي تشهده في مجال التحول الرقمي والذي نسعى من خلاله إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية لمواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية لتعزيز الاستدامة والابتكار وتمكين الأفراد”.

ويشار إلى أن هذا التعاون يعكس الدور الوطني للمجموعة في السعي لتحقيق أهداف الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين وإظهارها على أكمل وجه، من حيث جودة الاتصالات والتغطية الرقمية لكافة الاجتماعات واللقاءات، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات اللوجستية والتقنية اللازمة لها.

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