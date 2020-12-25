آخر تطورات إصابة ياسر الشهراني ومدالله العليان

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال أمس الخميس آخر تطورات إصابة كل من نجميه ياسر الشهراني ومدالله العليان.

وذكر الهلال في بيان رسمي عبر حسابه في “تويتر” أن الشهراني والعليان واصلا برنامجهما التأهيلين ولم يحضرا تدريبات أمس وذلك بعد إصابة كل منهما في عضلة الساق.

وفي وقت سابق، تلقى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا السبت في كلاسيكو الجولة العاشرة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفوز يجعل الهلال منفردًا بالصدارة

ويسعى أزرق العاصمة إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث من أجل الوصول للنقطة رقم 25 والانفراد بصدارة دوري المحترفين، أما الاتحاد فيسعى للفوز للوصول إلى النقطة رقم 19 والصعود للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

ووفقًا لتقارير إخبارية فإن الزعيم سيستعيد خدمات حارسه عبدالله المعيوف بالإضافة إلى ياسر الشهراني من أجل مواجهة الاتحاد، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي والناقد الرياضي سيف الرخيص عبر حسابه في “تويتر”. متى تعرض ياسر الشهراني للإصابة ؟ يذكر أن المعيوف غاب عن مباريات الأزرق منذ الجولة الرابعة، بينما تعرض ياسر الشهراني للإصابة ضد الفتح في بطولة كأس الملك.

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