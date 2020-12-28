آل الشيخ: سأظل مشجعًا للأهلي ورفضت مهاجم الزمالك

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، أنه سيظل مشجعًا للنادي الأهلي المصري، مشددًا في الوقت ذاته على أنه رفض التعاقد مع مهاجم فريق الزمالك، مصطفى محمد.

آل الشيخ يرفض العودة للعمل في مصر:

وقال تركي آل الشيخ في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عرض علي بعض الأشقاء العودة للعمل في مصر، ولكنني رفضت تمامًا، وأغلقت هذه الصفحة خاصة أنني أملك تجربة في أوروبا”.

وأضاف: “تم طرح فكرة التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر مع ألميريا الإسباني، ولكنني رفضت الأمر لرغبتي في تجنب هذا الجدال، بخلاف أن هناك سقف مالي خاص بألميريا”.

دعم نادي الهلال السوداني:

وعن رئاسته الشرفية لنادي الهلال السوداني، قال: “تلقيت دعوة من مجلس إدارة الهلال ولن أبخل في دعم النادي بأي صفقات أو مدربين أو تطوير للمنشآت، وأنتظر فقط التنسيق مع إدارة النادي وسأزور السودان في شهر فبراير أو مارس المقبلين”.

وواصل تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “كل الاحترام لنادي المريخ وإدارته وجماهيره، ولكنني أشجع الهلال في السعودية وأيضًا في السودان، وكل الدعم للهلال وجماهيره”.

تشجيع الأهلي المصري:

وتحدث تركي آل الشيخ عن علاقته بالأهلي المصري، قائلًا: “أنا مشجع للأهلي وسأظل مشجعًا، وأتمنى التوفيق للفريق بكأس العالم للأندية، في فبراير المقبل، وتحقيق نتائج طيبة”.

وتابع: “أنا مندهش من أنباء يرددها البعض أنني أفسدت صفقة انتقال سيرينو للأهلي؛ من أجل ضمه للهلال، والحقيقة أن هذا لم يحدث إطلاقًا، ولا أعلم لماذا يتم الزج باسمي وحدي في هذه الأمور؟!”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أنا جاهز لدعم الأهلي بأي صفقة يريدها، ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا طُلب مني ذلك فسأدعم الأهلي وفي النهاية أنا مشجع للفريق الأحمر، وكل التوفيق للأهلي والهلال السوداني”.

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