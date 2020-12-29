أتلتيكو مدريد يُنهي تعاقده مع كوستا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، دييغو كوستا، قبل انتهاء العقد بـ6 أشهر.

كوستا يرحل عن أتلتيكو مدريد

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: “توصل النادي ودييغو لاتفاق بشأن إنهاء العقد الممتد حتى 30 يونيو 2021، بناءً على طلب اللاعب لأسباب شخصية”.

وتابع بيان النادي: “وقع دييجو اليوم الثلاثاء على فسخ العقد.. نشكر كوستا على تفانيه خلال هذه السنوات، ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية”.

وكانت تقارير صحافية، قد ربطت المهاجم الإسباني صاحب الـ32 عامًا بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بشكل مميز في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، ولكن الأتلتي خاض مباراتين أقل.

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