أسباب ظهور التجاعيد المبكرة

تعد التجاعيد المكبرة من الأشياء المزعجة ويبحث البعض عن أسباب ظهور التجاعيد المبكرة ويريدون معرفة الأسباب حتى يتم تجنبها ومعرفة طريقة العلاج السليمة الخاصة بها والتي تختلف من شخص لآخر.

تجاعيد الوجه

تعرف تجاعيد الوجه بأنها عبارة عن بعص الطيات أو الترهلات التي تظهر في الوجه ومن الممكن أن تكون على هيئة بعض الخطوط التي تظهر على البشرة فيجب معرفة أسباب ظهور التجاعيد المبكرة التي تظهر لدى الكثير، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

يعد ظهور التجاعيد في البشرة وخاصة في الوجه من الأمور الطبيعية للغاية والتي تحدث لدى جميع الأشخاص وخاصة في مرحلة التقدم في العمر التي يصل إليها أي شخص.

كنا أن هذه التجاعيد قد تظهر في الجسم في بعض الأحيان في حالة كان الجسم لفترة طويلة في الماء.

يجب معرفة أن أول التجاعيد التي يمكن ملاحظتها عند أي شخص هي التجاعيد التي تظهر في الوجه وذلك بسبب تعابير الوجه المختلفة.

العديد من الأشخاص يلجأون لدفع وصرف الكثير من المبالغ في العمليات التجميلية ومستحضرات التجميل المختلفة للتخلص من هذه التجاعيد.

هناك بعض العلاجات التي تعمل على تأجيل ظهور هذه التجاعيد وهناك من تعمل على التخلص من هذه التجاعيد لفترة من الزمن وقد تظهر مرة أخرى.

التعرض الدائم للشمس

يعتبر التعرض للشمس لفترات طويلة من أهم وأول أسباب ظهور التجاعيد المبكرة في الوجه وذلك لما يلي:

يعد التعرض للشمس واحد من أكبر أسباب الشيخوخة المبكرة التي تصيب الكثير من الأشخاص وخاصة النساء التي يظهر لديهم بشكل واضح.

يمثل التعرض للشمس حوالي 70% من أسباب الشيخوخة التي تصيب الأشخاص وذلك لان أشعة الشمس تعمل على تدمير الألياف التي يطلق عليها الكولاجين والتي تتواجد في البشرة.

كما أنها تعمل على تدمير المادة الوراثية التي تتواجد في الخلايا وتعمل على حدوث انقسام غير طبيعي في الخلايا وهذا يؤدي إلى زيادة معدل الإصابة بسرطان الجلد.

يجب أن يتم ارتداء قبعة وكذلك ارتداء نظارة شمسية عند الخروج من المنزل في النهار وذلك لتجنب أشعة الشمس الحارقة والتي تكون في ذروتها في الفترة من 10 صباحا وحتى 3 مساءا.

الإفراط في تناول السكر

يعد الإفراط في تناول كميات كبيرة من السكر من أهم أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وذلك لأن السكريات تحتوي على بعض العناصر التي تكون مضرة في حالة الاكثار منها وهي.

عند ارتفاع نسبة السكر في جسم الإنسان يحدث لديه عملة يطلق عليها الجليكاتيون وهذه العملية تعمل على التسبب في حدوث ضرر كبير بالنسبة للكولاجين في الدم.

يجب أن يتم التقليل من نسبة السكر التي يتناولها الشخص والبحث عن بعض البدائل الأخرى التي يمكن اللجوء إليها لتعويض الجسم عن السكر مثل الفاكهة.

التدخين

يعد التدخين من أكثر الأمور السيئة التي قد تحدث للجسم حيث أنها تصيب جميع أجزاء الجسم وليس الوجه فقط ويعمل على تدمير معظم خلايا الجسم وذلك لما يلي:

يوجد سببين لظهور المدخنون بكل أكبر من شكلهم فنجد أن هناك بعض المدخنون قد يظهر لديهم بعض الخطوط الدقيقة وتكون البشرة رقيقة للغاية مثل منطقة حول زوايا العين وكذلك فوق الشفة العلوية.

السبب الأول وراء ظهور هذه الخطوط الدقيقة هو أنه يقوم باستخدام العضلات المتواجدة في هذا المكان وذلك خلال سحب الدخان من السيجارة.

أما السبب الثاني هو أن نسب فيتامين سي المتواجدة في دم المدخنين تكون منخفضة للغاية وتكون بنسبة 60% أقل من نسبة غير المدخنين.

يعد فيتامين سي عامل مهم للغاية في تكوين الكولاجين في البشرة حيث يجب أن يتم الإقلاع عن التدخين للحفاظ على البشرة والجسم.

أوضاع النوم

من أسباب ظهور التجاعيد المبكرة في الوجه هي الأوضاع المختلفة للنوم التي يكون عليها الإنسان خلال فترة نومه ومن هذه الأوضاع المضرة للبشرة ما يلي:

طريقة نوم الشخص لها تأثير كبير على ظهور علامات الشيخوخة البشرة لديه وذلك لأن النوم على جانب الوجه او على الوجه نفسه فسوف يعمل على ظهور تلك التجاعيد.

يعد النوم على الظهر من أفضل أوضاع النوم التي يمكن للشخص اللجوء إليها في حالة كان يريد المحافظة على بشرته.

قد يواجه الشخص صعوبة كبيرة إذا نام على ظهره لفترات طويلة لذلك يجب أن يتم النوم على الظهر لبعض الوقت وكذلك شراء وسادة تكون مصنوعة من الستان للنوم عليها للحفاظ على البشرة.

الاكتئاب

الاكتئاب سبب مهم للغاية من أسباب ظهور التجاعيد المبكرة في منطقة الوجه وكذلك في جميع أنحاء الجسم وذلك لما يلي:

يجب معرفة أن الحالة العقلية والنفسية التي يمر بها أي شخص تؤثر على بشرته ومظهره بشكل كبير وواضح.

تعمل المشاعر المختلفة والمستمرة من الاكتئاب في تقصير التيلوميرات التي تتواجد في نهاية خطوط الحمض النووي الذي يتواجد لدى كل إنسان.

كما أن الاكتئاب يعمل كذلك في التأثير على إنتاج الخلايا التي تسبب التوتر وذلك بسبب أن كثير من مصابي الاكتئاب لا يتناولون الطعام ولا يحصلون عن النوم بالشكل الكافي.

يمكن أن يتم التعامل مع حالة الاكتئاب من خلال تناول بعض المكملات العشبية والتي يكون لها دور كبير وفعال في التخلص من الاكتئاب بطريقة سريعة وطبيعية.

كما يمكن أن يتم التحدث مع الطبيب المختص وذلك في حالة كان الاكتئاب شديد ومستمر لفترة أكثر من 6 أشهر وذلك حتى لا يتدهور الأمر لأكثر من ذلك.

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