أشاد به مارادونا .. ما لا تعرفه عن أمين دابو

المواطن - محمد سمعه

حزن الوسط الرياضي السعودي أمس الأربعاء، وذلك بعد تلقي خبر وفاة أمين دابو نجم الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق عن عمر يناهز الـ69، وذلك بعد صراع مع المرض.

ووُلد دابو في منطقة شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة لأب سنغالي وأم مصرية، حيث وُلد في 3 ديسمبر عام 1951.

وقبل القدوم إلى السعودية، لعب دابو لفترة مع نادي الإسماعيلي المصري قبل أن يغادره في سبعينات القرن الماضي لينتقل إلى السعودية ويُحقق ناجحًا كبيرًا مع الأهلي منذ بداية عام 1976، استحق عليه الحصول على الجنسية السعودية وقتها.

وخدم دابو الكرة السعودية كثيرًا كلاعب ومدرب، كما حقق العديد من البطولات وتم إطلاق لقب “الثعلب” عليه؛ نظرًا لتحركاته الذكية وقدرته على إحراز الأهداف بشكل غير متوقع في شباك المنافسين.

ماذا قال مارادونا عن أمين دابو بعام 1987 ؟

وكان الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا تغزل في أمين دابو قائلًا عنه في عام 1987 ميلاديًا عندما جاء للعب مع الأهلي السعودي: “هذا اللاعب مكانه في الدوري الإيطالي لأن لديه مهارات كبيرة”.

كما سبق للأمير خالد بن عبدالله أن تحدث عن دابو قائلًا: “لاعب من طراز مميز ولديه قوة بدنية عالية وقوة احتمال كبيرة”.

وأحرز أمين دابو خلال مسيرته 250 هدفًا مع أندية الإسماعيلي والأهلي والمنتخب السعودي، ثم اعتزل كرة القدم بعام 1984 حيث حضر حفل اعتزاله وقتها الأسطورة الكروية الهولندية الراحل يوهان كرويف.

إنجازات دابو مع الراقي:

وتمكن دابو من الفوز بعدة بطولات مع الأهلي أبرزها: “بطولة كأس الملك عام 97 هـ، درع الدوري الممتاز عام 98هـ، بطولة كأس الملك عام 98هـ، بطولة كأس الملك عام 99هـ، بطولة كأس المصيف عام 1402هـ، بطولة كأس الملك عام 1403هـ، درع الدوري الممتاز عام 1404هـ، بطولة كأس دول مجلس التعاون الخليجي عام 1405هـ”.

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