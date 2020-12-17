أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية عبر بوابة فرص

المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية تتمثّل في إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية لمدة عقد تصل إلى 15 سنة. عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص”.

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع على مساحة تبلغ ٣٨٣ متراً مربعاً، ومدة عقد طويلة المدى تصل إلى ١٥ سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصاً على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت تاريخ 02 / 02 / 2021م موعداً لقبول العطاءات وفتح المظاريف.



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