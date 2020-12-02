أمينة خليل في رمضان 2021

المواطن - متابعة

تستعد الفنانة المصرية أمينة خليل لمسلسل جديد من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتناقش فيه قضايا المرأة، حيث تعقد حاليًا جلسات عمل، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أيام.

ويعد المسلسل الذي لم يستقر صناعه على اسم نهائي له حتى الآن، هو العمل الأول الذي تنافس به أمينة خليل في الدراما الرمضانية بعد إسناد دور البطولة لها، ويعد هذا التعامل في هذا المسلسل هو الثالث لها مع المنتج عبد الله أبو الفتوح، الذي تعاون معها من قبل في مسلسل “ليه لأ”، ومسلسل “قابيل” الذي قام ببطولته محمد ممدوح ومحمد فراج وإخراج كريم الشناوي.

وقدمت أمينة خليل مؤخرًا مسلسل “ليه لأ” من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.

كما تشارك الفنانة في فيلم “وقفة رجالة” من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد، وذلك بشخصية موظفة تعمل في شركة يملكها بطل العمل ماجد الكدواني، وتتعرف على الفنان محمد سلام وتتوالى الأحداث حتى يتم خطبتهما، وتتعرض أمينة خليل طوال أحداث الفيلم للكثير من المواقف الكوميدية مع أبطال العمل.

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