أين تُقام مباراة الأهلي والهلال بـ دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن الملعب الذي سوف يستضيف مباراة الأهلي والهلال بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وسيستضيف ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مباراتي الأهلي والاتحاد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين بحسب ما ذكرته الزميلة “عكاظ”.

الجوهرة المشعة جاهز لاستقبال كلاسيكو الأهلي والهلال:

وسيواجه الاتحاد، فريق أبها يوم الخميس 14 يناير المقبل في الجولة الثالثة عشرة، وفي نفس الجولة سيستضيف الأهلي منافسه الهلال يوم الجمعة 15 يناير في الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة كانت قامت بتنفيذ أعمال الصيانة الشتوية في ملعب الجوهرة المشعة بدءًا من شهر ديسمبر الحالي على أن تنتهي أعمال الصيانة في الملعب يوم 12 يناير المقبل.

ويستعد الهلال غدًا الخميس لمواجهة نادي الشباب بالجولة الـ11 من بطولة دوري المحترفين، بينما سيلعب الأهلي مع نادي التعاون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب الأهلي والهلال في دوري المحترفين:

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

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