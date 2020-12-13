نقل مباراة الأهلي والعين بـ كأس الملك بسبب أعمال الصيانة

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الأهلي والعين في ثمن نهائي كأس الملك، وذلك بسبب أعمال الصيانة الشتوية.

وستُنقل المباراة إلى الملعب الرديف بـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث تُقام يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

بدء أعمال الصيانة الشتوية في ملعب الجوهرة المشعة:

وجاء القرار بناءً على الإفادة التي تلقتها لجنة المسابقات من إدارة تشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، الذي يُفيد ببدء أعمال الصيانة الشتوية لملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن اللجنة المعنية التي تضم في عضويتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين زارت الملعب الرديف خلال الفترة الماضية، كما قامت بالإطلاع على جاهزية الملعب لاحتضان المباريات والتأكد من مطابقته لشروط ومعايير رابطة دوري المحترفين.

الأهلي يهزم النصر ويصعد للوصافة:

جدير بالذكر أن الراقي هزم نادي النصر أمس السبت في دوري المحترفين وأصبح رصيده 16 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

شارك الخبر