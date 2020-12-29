إرشادات هامة عند استخدام السخان الكهربائي

المواطن - الرياض

وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 6 إرشادات هامة لضمان استخدام السخان الكهربائي، مشددةً على أهمية اتباع تلك الإرشادات الأساسية للحفاظ على السلامة.

ونشرت هيئة المواصفات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 6 إرشادات يجب اتباعها عند استخدام السخان الكهربائي، وهي كالتالي:

– تأكد من وجود صمامي أمان (علوي وسفلي).

– التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب للمياه.

– تابع لمبة البيان وتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.

– إجراء الفحص الدوري على السخانات من قبل فني مختص.

– التأكد دائمًا من وجود منظم حراري (ثرموستات) يعمل على فصل الدائرة الكهربائية.

– تنظيف صمام الأمان الأساسي الموجود أسفل السخان واستبداله سنويًّا.

شارك الخبر