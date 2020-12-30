‎الرئيسية
الرياضة
إشادة بملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027
يشهد تواجد 10 ملاعب

إشادة بملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027

2020/12/30
الساعة 12:59 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
68
0
طباعة
إشادة بملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 كأس البطولة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 ملف السعودية لتنظيم البطولة ضخم ومتكامل:
1.1 الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027:

نال الملف السعودي لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027 إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية.

ملف السعودية لتنظيم البطولة ضخم ومتكامل:

وأبدى فواز الشريف إعجابه بالملف الذي قدمته السعودية، وعلق قائلًا: “من مبادئ كرة القدم الأساسية هو نشر اللعبة، واكتشاف أماكن جديدة للبطولات و إقامتها، وهذا ما يمثله ملف الرياض”.

وتحدث فيصل الجفن قائلًا: “ملف السعودية ضخم ومتكامل.. وهناك تكتلات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. ومن الأفضل لقارة آسيا أن تنظّم المملكة بطولة كأس آسيا عام 2027”.

بطولة كأس آسيا في السعودية
كأس البطولة

وقال منيف الحربي: “الاتصالات والمواصلات عناصر أساسية لوجستية في تنظيم البطولات الدولية .. وكلمة خادم الحرمين وولي العهد تعطي قوة للملف السعودي وتؤكد دعم القيادة للرياضة في كافة المستويات”.

وعلق تركي السهلي قائلًا: “العالم وآسيا على وجه الخصوص سيتعرف على السعودية بوجه مختلف تمامًا، وملف استضافة آسيا 2027 ضمن ملفات بدأتها المملكة في إعطاء الرياضة مساحة أكبر”.

فريق العمل السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027
جانب من حفل فريق العمل في الملف

الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027:

واستعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملف ترشح المملكة لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، والذي أظهر استعداداتها وقدرتها على تنظيم المسابقة من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.

وضم الملف السعودي المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا 2027، وهم الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها، وجاءت العاصمة في المقدمة بـ5 إستادات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :