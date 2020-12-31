إصابة 4 لاعبين في الأهلي المصري بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، عن إصابة 4 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور إيجابية عيناتهم.

كورونا يضرب الأهلي

وأكد مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ إصابة الرباعي محمود عبدالمنعم كهربا، مروان محسن، محمد هاني وأكرم توفيق بفيروس كورونا، وسيخضعون للعلاج وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

ولفت عبدالحفيظ خلال تصريحات رسمية، إلى أن محمد مجدي قفشة سيجري مسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه بشكل تام، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: “المسحة الجديدة التي سيخضع لها قفشة، وفقًا لإجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية”.

الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق 3 انتصارات متتالية، ويسعى لمواصلة تقديم أداء مميز والفوز في مباراة الغد، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية.

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